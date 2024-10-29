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Делегация из Южной Кореи прибудет в Украину для обсуждения возможного присутствия войск КНДР в россии

11:01, 29 октября 2024
Южная Корея направляет делегацию в Украину для расследования участия северокорейских солдат в войне.
Делегация из Южной Кореи прибудет в Украину для обсуждения возможного присутствия войск КНДР в россии
Источник фото: Цензор.НЕТ
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Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль сообщил, что на этой неделе делегация из Южной Кореи планирует посетить Украину для обсуждения информации о возможном развертывании северокорейских войск в россии и для координации сотрудничества. Об этом пишет Yonhap со ссылкой на офис президента после телефонного разговора Юн Сук Йоля с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Перед визитом в Украину, 29 октября, делегация предоставит брифинг Комитету ЕС по вопросам политики и безопасности. Также Yonhap, ссылаясь на данные разведки, сообщает, что некоторые северокорейские генералы и военнослужащие КНДР, вероятно, уже находятся в зоне боевых действий.

«Мобилизация войск между Северной Кореей и россией продолжается. Мы проверяем возможность развертывания части (северокорейского - ред.) персонала, в частности высокопоставленных военных, на передовой», - заявил представитель южнокорейской разведки, добавив, что российские военные проводят обучение для северокорейских солдат, обучая их основным военным терминам на русском языке, хотя языковой барьер создает значительные трудности.

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военные война КНДР Южная Корея

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