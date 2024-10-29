Прокуратура Филадельфии подала в суд на Илона Маска из-за «лотереи» в $1 млн для избирателей

Первый чек $1 млн за поддержку предвыборного комитета AmericaPAC Маска был вручен на прошлой неделе.

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Главный прокурор Филадельфии подал в суд на Илона Маска и его политический комитет (PAC), который поддерживает Дональда Трампа, с требованием остановить ежедневные розыгрыши денежных призов в размере 1 миллиона долларов среди избирателей Пенсильвании. Об этом сообщает DW.

На прошлой неделе Маск объявил, что ежедневно будет выплачивать 1 миллион долларов зарегистрированным избирателям в Пенсильвании, которые подпишут петицию о внесении изменений в Конституцию США. Среди подписантов, которые поддержат инициативу Маскового предвыборного комитета AmericaPAC, будет выбран случайный победитель. Петиция, в частности, выступает за сохранение прав, гарантированных Первой и Второй поправками, защищающих свободу слова и право на ношение оружия.

Первый чек был вручен участнику события в городском совете в прошлую субботу. Прокуратура назвала эту «лотерею» незаконной, требуя ее немедленного прекращения.

На такие действия Министерство юстиции США начало расследование возможных нарушений лотереи America PAC Илона Маска.

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