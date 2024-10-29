Практика судов
  1. В мире

Прокуратура Филадельфии подала в суд на Илона Маска из-за «лотереи» в $1 млн для избирателей

10:25, 29 октября 2024
Первый чек $1 млн за поддержку предвыборного комитета AmericaPAC Маска был вручен на прошлой неделе.
Прокуратура Филадельфии подала в суд на Илона Маска из-за «лотереи» в $1 млн для избирателей
Источник фото: ukrinform
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главный прокурор Филадельфии подал в суд на Илона Маска и его политический комитет (PAC), который поддерживает Дональда Трампа, с требованием остановить ежедневные розыгрыши денежных призов в размере 1 миллиона долларов среди избирателей Пенсильвании. Об этом сообщает DW.

На прошлой неделе Маск объявил, что ежедневно будет выплачивать 1 миллион долларов зарегистрированным избирателям в Пенсильвании, которые подпишут петицию о внесении изменений в Конституцию США. Среди подписантов, которые поддержат инициативу Маскового предвыборного комитета AmericaPAC, будет выбран случайный победитель. Петиция, в частности, выступает за сохранение прав, гарантированных Первой и Второй поправками, защищающих свободу слова и право на ношение оружия.

Первый чек был вручен участнику события в городском совете в прошлую субботу. Прокуратура назвала эту «лотерею» незаконной, требуя ее немедленного прекращения.

На такие действия Министерство юстиции США начало расследование возможных нарушений лотереи America PAC Илона Маска.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд США Дональд Трамп Илон Маск

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Средняя зарплата руководства НКРЭКУ составила 288 тысяч грн, НАПК – 254 тысяч грн – дашборд Минфина

Национальное агентство по предотвращению коррупции заняло второе место с зарплатой у руководства 254,2 тысячи грн за сентябрь 2024 года

Какие приговоры выносят суды гражданам, сообщающим о работе ТЦК в соцсетях

Как указывают суды в приговорах, публикация в соцсетях мест размещения ТЦК приводит к уменьшению количества мобилизационных военнообязанных ресурсов и срыву поставки мобилизационного ресурса в воинские части по мобилизационному плану.

В Кабмине ускоряют процедуры для начала наложения на уклонистов ограничений в праве вождения авто

Изменениями в Порядок организации и ведения военного учета ускоряется обмен данными между ТЦК и Нацполицией, что поможет ускорить реализацию норм КАСУ об ограничении уклонистов в праве вождения.

Адвокаты устроили беспорядок в Святошинском райсуде Киева, но получили дисциплинарные жалобы и уголовное производство

Адвокаты обвиняемых в торговле наркотиками срывали судебные заседания, насмехались над секретарем судебного заседания и угрожали судье.

«При наличии оснований считать»: депутаты предлагают дать следователям и прокурорам широкое усмотрение для ограничения деятельности бизнеса

Юридическому лицу смогут ограничить деятельность в случае наличия у прокурора или следователя «достаточных оснований считать», что от имени юридического лица или в его интересах могут совершаться действия, направленные на то, чтобы «помешать уголовному производству».

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Стефанчук
    Руслан Стефанчук
    Голова Верховної Ради України
  • Ольга Кисильова
    Ольга Кисильова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Людмила Поліщук
    Людмила Поліщук
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Медвецький
    Сергій Медвецький
    голова Вінницького апеляційного суду