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В реестры МТСБУ, Госгеокадастра, НАПК и СБУ интегрируют передачу судебных решений

10:43, 29 октября 2024
На сегодняшний день судебные решения, обнародованные в Едином государственном реестре судебных решений, уже передаются в 9 государственных баз данных.
В реестры МТСБУ, Госгеокадастра, НАПК и СБУ интегрируют передачу судебных решений
Фото: equivant-court.com
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Государственное предприятие «Информационные судебные системы» сообщило, что до конца 2024 года запланировано интегрировать передачу судебных решений в реестры МТСБУ, Госгеокадастра, НАПК и СБУ.

Внедренный ГП «ИСС» модуль автоматизированного взаимодействия позволил создавать взаимодействия ЕГРСР с другими государственными базами данных.

В ГП отмечают, что на сегодняшний день судебные решения, обнародованные в Едином государственном реестре судебных решений уже передаются в 9 государственных баз данных.

Модуль автоматизированного взаимодействия был внедрен в промышленную эксплуатацию государственным предприятием «Информационные судебные системы» в 2024 году.

Указанный ИТ-инструмент позволил создавать взаимодействия ЕГРСР с другими системами.

Таким образом, с 2023 года решения передаются в следующие базы данных:

- государственный реестр прав на недвижимое имущество;

- государственный реестр актов гражданского состояния граждан;

- единый реестр осужденных и лиц, взятых под стражу;

- единый государственный реестр активов, на которые наложен арест в уголовном производстве;

- единственный государственный веб-портал электронных услуг;

- единая информационная система социальной сферы.

В 2024 году ИТ-специалистами ГП «ИСС» внедрено промышленное взаимодействие с такими реестрами, как:

- автоматизированная система «Банкротство и неплатежеспособность»;

- единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов;

- информационно-аналитическая платформа электронной верификации и мониторинга;

«Внедрение таких взаимодействий между государственными базами данных позволяет существенно ускорить предоставление такой информации в системы, для которых она была критически важна для работы, и экономить ресурсы на создании таких взаимодействий», - отметил Мартин Герасим, директор департамента разработки программного обеспечения ГП «ИСС».

Информационное взаимодействие ЕГРСР относительно передачи судебных решений, вступивших в законную силу, а также подлежащих немедленному исполнению в другие государственные реестры позволяет обеспечить возможность осуществления государственными органами определенных законом полномочий.

По словам Мартына Герасима, до конца года ГП «ИСС» запланировано интегрировать передачу решений в реестры МТСБУ, Госгеокадастра, НАПК и СБУ.

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СБУ НАПК Единый государственный реестр судебных решений

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