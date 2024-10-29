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Ушел из жизни народный депутат Украины Олег Макаров

09:54, 29 октября 2024
Олег Макаров был секретарем Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, известным юристом и общественным деятелем.
Ушел из жизни народный депутат Украины Олег Макаров
Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine
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Ушел из жизни народный депутат Украины текущего созыва Олег Макаров. Он был секретарем Комитета Верховной Рады Украины по правовой политике, юристом, общественным деятелем и членом Этической комиссии всеукраинской общественной организации «Ассоциация юристов Украины». О смерти нардепа сообщили на Facebook-странице Верховной Рады.

 «Руководство Верховной Рады Украины, ее Аппарата и народные депутаты Украины с глубокой печалью восприняли известие о смерти Олега Макарова — народного депутата Украины девятого созыва», – говорится в сообщении.

Олег Макаров в 2019 году стал народным депутатом по списку «Голоса», был членом одноименной фракции, но в партию не входил. До этого был депутатом Киевсовета от «Самопомощи».

Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает глубокие соболезнования родным и знакомым Олега Макарова.

Верховная Рада Украины

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