Ушел из жизни народный депутат Украины Олег Макаров

Олег Макаров был секретарем Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, известным юристом и общественным деятелем.

Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Ушел из жизни народный депутат Украины текущего созыва Олег Макаров. Он был секретарем Комитета Верховной Рады Украины по правовой политике, юристом, общественным деятелем и членом Этической комиссии всеукраинской общественной организации «Ассоциация юристов Украины». О смерти нардепа сообщили на Facebook-странице Верховной Рады.

«Руководство Верховной Рады Украины, ее Аппарата и народные депутаты Украины с глубокой печалью восприняли известие о смерти Олега Макарова — народного депутата Украины девятого созыва», – говорится в сообщении.

Олег Макаров в 2019 году стал народным депутатом по списку «Голоса», был членом одноименной фракции, но в партию не входил. До этого был депутатом Киевсовета от «Самопомощи».

Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает глубокие соболезнования родным и знакомым Олега Макарова.