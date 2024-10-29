Пішов з життя народний депутат України Олег Макаров

Олег Макаров був секретарем Комітету Верховної Ради з питань правової політики, відомим правником і громадським діячем.

Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Пішов з життя народний депутат України поточного скликання Олег Макаров. Він був секретарем Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, правником, громадським діячем та членом Етичної комісії всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України». Про смерть нардепа повідомили на Facebook-сторінці Верховної Ради.

«Керівництво Верховної Ради України, її Апарату та народні депутати України з глибоким сумом сприйняли звістку про смерть Олега Макарова — народного депутата України дев’ятого скликання», – сказано у повідомленні.

Олег Макаров у 2019 став народним депутатом за списком «Голосу», був членом однойменної фракції, але до партії не входив. До цього був депутатом Київради від «Самопомочі».

Редакція «Судово-юридичної газети» висловлює глибокі співчуття рідним і знайомим Олега Макарова.