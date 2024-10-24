Мін'юст США попередив Маска, що лотерея виплат виборцям $1 млн порушує законодавство

Міністерство юстиції США розслідує можливі порушення лотереї America PAC Ілона Маска.

Міністерство юстиції США звернулося до політичного комітету America PAC, що належить Ілону Маску, з попередженням про можливі порушення федерального законодавства у зв'язку з лотереєю для зареєстрованих виборців. Переможцям цієї лотереї обіцяється виплата по 1 мільйону доларів, повідомляє CNN.

Як стало відомо, один із підрозділів Міністерства, який займається розслідуванням можливих порушень у виборчій сфері, надіслав комітету відповідний лист. Маск активно підтримує кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа у передвиборній кампанії та витрачає значні кошти на агітацію за нього.

Нещодавно бізнесмен оголосив про виплату 1 мільйона доларів за підписання петиції свого комітету America PAC, метою якої є збільшення реєстрацій виборців у «ключових» штатах. Це викликало занепокоєння у експертів з виборчого законодавства, оскільки федеральний закон забороняє платити гроші за реєстрацію для голосування на виборах.

У тексті петиції зазначено, що 1 мільйон доларів буде виплачено випадковим особам, які підпишуть документ на підтримку першої поправки до Конституції США (щодо загальних свобод) та другої поправки (про право на зберігання та носіння зброї). Водночас, для підписання петиції люди вже повинні бути зареєстрованими виборцями в певних штатах.

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