Практика судів
  1. Суспільство
  2. / У світі

У Британії штучний інтелект допомагатиме лікарям виявляти переломи на рентгенівських знімках

12:23, 24 жовтня 2024
Зламані кістки пропускають у 3-10% випадків — це найпоширеніша діагностична помилка у відділеннях невідкладної допомоги.
У Британії штучний інтелект допомагатиме лікарям виявляти переломи на рентгенівських знімках
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Штучний інтелект допомагатиме лікарям виявляти переломи на рентгенівських знімках. Такий метод практикуватимуть у лікарнях Англії. Про це повідомляє BBC.

Британський Національний інститут досконалості здоров’я та догляду (NICE) обрав 4 ШІ-інструменти.

За інформацією NICE, зламані кістки пропускають у 3-10% випадків — це найпоширеніша діагностична помилка у відділеннях невідкладної допомоги. Крім того, спеціалістів, які щодня роблять і аналізують тисячі рентгенівських знімків, не вистачає, і вони мають величезне робоче навантаження.

Тому NICE вирішив використовувати потужність штучного інтелекту для роботи разом із медиками. Тож, штучний інтелект не працюватиме самостійно — кожне зображення буде переглядатися медичним працівником.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

штучний інтелект технології

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд: тривале проживання особи в житлі, незалежно від його правового режиму, є достатньою підставою вважати це житло належним такій особі в розумінні статті 8 Конвенції

Верховний Суд зробив висновок щодо втручання у приватну сферу особи шляхом виселення з житла, де вона тривалий час проживає.

Орієнтовний графік складання практичних завдань під час конкурсів в апеляції та ВАКС – відомі дати

Практичне завдання кандидати в апеляційні суди будуть виконувати у листопаді-грудні, а кандидати до ВАКС та АП ВАКС – 27-28 листопада.

До Ради внесли законопроект про можливість звільнитися з військової служби мобілізованим чоловікам до 25 років

Обмежено придатним чоловікам до 25 років, яких внаслідок колізій у законодавстві змогли мобілізувати, пропонують дати дозвіл звільнитися з військової служби.

Верховна Рада розгляне законопроект про створення Міністерства демографії, яке слідкуватиме за рішеннями Кабміну і повертатиме українців додому

Комітет, очолюваний Потураєвим, виніс рішення про необхідність прийняття законопроекту Княжицького щодо створення Міністерства демографії, яке зможе впливати на рішення інших урядових органів, і на додаток – Фонду відновлення демографічного потенціалу.

Тестування на когнітивні здібності в апеляційні суди та ВАКС – прохідний бал 108,75 бали

До участі у складанні IQ – тесту допущено 1588 кандидатів в апеляційні суди та 161 кандидат на посади суддів ВАКС та АП ВАКС.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Шевченко
    Ірина Шевченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олександр Мамалуй
    Олександр Мамалуй
    заступник голови Верховного суду, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Вівдиченко
    Тетяна Вівдиченко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду