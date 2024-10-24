У Британії штучний інтелект допомагатиме лікарям виявляти переломи на рентгенівських знімках

Зламані кістки пропускають у 3-10% випадків — це найпоширеніша діагностична помилка у відділеннях невідкладної допомоги.

Штучний інтелект допомагатиме лікарям виявляти переломи на рентгенівських знімках. Такий метод практикуватимуть у лікарнях Англії. Про це повідомляє BBC.

Британський Національний інститут досконалості здоров’я та догляду (NICE) обрав 4 ШІ-інструменти.

За інформацією NICE, зламані кістки пропускають у 3-10% випадків — це найпоширеніша діагностична помилка у відділеннях невідкладної допомоги. Крім того, спеціалістів, які щодня роблять і аналізують тисячі рентгенівських знімків, не вистачає, і вони мають величезне робоче навантаження.

Тому NICE вирішив використовувати потужність штучного інтелекту для роботи разом із медиками. Тож, штучний інтелект не працюватиме самостійно — кожне зображення буде переглядатися медичним працівником.

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