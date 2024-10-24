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Від 5 500 до 9 500 євро з ухилянта за «квиток» за кордон — у Чернівцях затримали організаторів схеми

15:23, 24 жовтня 2024
«Бізнесмени» проводили з охочими уникнути мобілізації інструктаж, надавали геоданні про знаходження автівки, на якій їх довезуть до кордону і вони зможуть його перетнути поза пунктом пропуску.
Від 5 500 до 9 500 євро з ухилянта за «квиток» за кордон — у Чернівцях затримали організаторів схеми
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У Чернівцях правоохоронці затримали двох осіб, які намагались незаконно переправити групу осіб через кордон. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

«Бізнесмени» проводили з охочими уникнути мобілізації інструктаж, надавали геоданні про знаходження автівки, на якій їх довезуть до кордону і вони зможуть його перетнути поза пунктом пропуску. Суми «послуг» коливалися від 5 500 до 9 500 євро з людини.

Організував незаконну схему перетину кордону 38-річний чернівчанин. Він визначав вартість, місце та час для пішого переходу. Його 39-річний спільник підшукував «клієнтів» та надавав їм необхідну інформацію. Окрім того, за оперативними даними, найближчим часом і сам збирався в такий спосіб виїхати за межі країни.

22 жовтня поліцейські затримали організатора на території місцевого ринку, після отримання від чоловіка призовного віку частину від обумовленої суми. Його спільника затримали на одній з АСЗ, в авто якого знаходилося двоє «пасажирів».

Затриманим повідомили про підозру. Тепер їм загрожує до девʼяти років позбавлення.

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