От 5 500 до 9 500 евро с уклониста за «билет» за границу — в Черновцах задержали организаторов схемы

«Бизнесмены» проводили с желающими избежать мобилизации инструктаж, предоставляли геоданные о нахождении автомобиля, на котором их довезут до границы и смогут ее пересечь вне пункта пропуска.

В Черновцах правоохранители задержали двух человек, пытавшихся незаконно переправить группу лиц через границу. Об этом сообщила Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

«Бизнесмены» проводили с желающими избежать мобилизации инструктаж, предоставляли геоданные о нахождении автомобиля, на котором их довезут до границы и смогут ее пересечь вне пункта пропуска. Суммы «услуг» колебались от 5500 до 9500 евро с человека.

Организовал незаконную схему пересечения границы 38-летний черновчанин. Он определял стоимость, место и время для пешеходного перехода. Его 39-летний сообщник подыскивал «клиентов» и предоставлял им необходимую информацию. Кроме того, по оперативным данным, в ближайшее время и сам собирался таким образом уехать за пределы страны.

22 октября полицейские задержали организатора на территории местного рынка, после получения от мужчины призывного возраста часть от оговоренной суммы. Его подельника задержали на одной из АСЗ, в авто которой находились два «пассажира».

Задержанным сообщили о подозрении. Теперь им грозит до девяти лет лишения.

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