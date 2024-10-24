В Польше задержаны 11 организаторов незаконной миграции

В Польше задержали группу, которая переправляла мигрантов из Беларуси в Западную Европу.

Источник фото: RMF24

Польские пограничники совместно с Европолом задержали 11 человек, которые организовывали незаконное пересечение польской границы из Беларуси. Об этом сообщает RMF24.

Операция, в которой участвовали около 120 пограничников и представителей Европола, завершилась задержанием нелегальных мигрантов, которые действовали на территории Польши. Задержанные отвечали за переправку мигрантов из россии и Беларуси в страны Западной Европы.

В рамках операции правоохранители провели обыски в 11 помещениях и более десятка транспортных средств, принадлежавших задержанным. В результате изъяты средства связи, компьютеры, документы и 80 000 злотых наличными.

Задержанные, среди которых были граждане Украины, Беларуси, Польши и россии, получили обвинения в организации незаконного пересечения границы. Шесть человек были предварительно арестованы.

Журналисты узнали, что эта группа была ответственна за нелегальную перевозку по меньшей мере 600 мигрантов с белорусской границы в Западную Европу. Большинство задержанных занимались поиском курьеров в Польше для перевозки нелегальных мигрантов с границы Беларуси в Германию.

Одним из задержанных был гражданин россии, который руководил компанией по прокату автомобилей и вербовал курьеров, предоставляя им автомобили для перевозки мигрантов.

С начала года пограничники Подляского отдела уже задержали 321 организатора нелегальной миграции, из которых 66 человек были подвергнуты временным арестам. В рамках сотрудничества с Европолом на территории Подляского отдела Пограничной службы работают представители Агентства ЕС по вопросам сотрудничества правоохранительных органов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.