Практика судов
  1. В мире

В Польше задержаны 11 организаторов незаконной миграции

12:41, 24 октября 2024
В Польше задержали группу, которая переправляла мигрантов из Беларуси в Западную Европу.
В Польше задержаны 11 организаторов незаконной миграции
Источник фото: RMF24
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Польские пограничники совместно с Европолом задержали 11 человек, которые организовывали незаконное пересечение польской границы из Беларуси. Об этом сообщает RMF24.

Операция, в которой участвовали около 120 пограничников и представителей Европола, завершилась задержанием нелегальных мигрантов, которые действовали на территории Польши. Задержанные отвечали за переправку мигрантов из россии и Беларуси в страны Западной Европы.

В рамках операции правоохранители провели обыски в 11 помещениях и более десятка транспортных средств, принадлежавших задержанным. В результате изъяты средства связи, компьютеры, документы и 80 000 злотых наличными.

Задержанные, среди которых были граждане Украины, Беларуси, Польши и россии, получили обвинения в организации незаконного пересечения границы. Шесть человек были предварительно арестованы.

Журналисты узнали, что эта группа была ответственна за нелегальную перевозку по меньшей мере 600 мигрантов с белорусской границы в Западную Европу. Большинство задержанных занимались поиском курьеров в Польше для перевозки нелегальных мигрантов с границы Беларуси в Германию.

Одним из задержанных был гражданин россии, который руководил компанией по прокату автомобилей и вербовал курьеров, предоставляя им автомобили для перевозки мигрантов.

С начала года пограничники Подляского отдела уже задержали 321 организатора нелегальной миграции, из которых 66 человек были подвергнуты временным арестам. В рамках сотрудничества с Европолом на территории Подляского отдела Пограничной службы работают представители Агентства ЕС по вопросам сотрудничества правоохранительных органов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Польша

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раду внесли законопроект о возможности уволиться с военной службы мобилизованным мужчинам до 25 лет

Ограничено годным мужчинам до 25 лет, которых в результате коллизий в законодательстве смогли мобилизовать, предлагают дать разрешение уволиться с военной службы.

Верховная Рада рассмотрит законопроект о создании Министерства демографии, которое будет следить за решениями Кабмина и возвращать украинцев домой

Комитет, возглавляемый Потураевым, вынес решение о необходимости принятия законопроекта Княжицкого о создании Министерства демографии, которое сможет влиять на решения других правительственных органов, и вдобавок – Фонда восстановления демографического потенциала.

Тестирование на когнитивные способности в апелляционные суды и ВАКС – проходной балл 108,75 балла

К участию в сдаче IQ – теста допущено 1588 кандидатов в апелляционные суды и 161 кандидат на должности судей ВАКС и АП ВАКС.

Народные депутаты предлагают сделать из Украины центральное место для рассмотрения инвестиционных споров, расширив права МКАС при Торгово-промышленной палате

В частности, для экономии средств на представительстве в иностранных судах в соглашениях между государством и инвестором будут указывать МКАС при Торгово-промышленной палате Украины.

Минфин утвердил порядок обнародования перечня добропорядочных налогоплательщиков в рамках закона о «клубе белого бизнеса»

Список добропорядочных налогоплательщиков будет обнародован на сайте Налоговой службы Украины на 15 рабочий день со дня его утверждения.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Шевченко
    Ірина Шевченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олександр Мамалуй
    Олександр Мамалуй
    заступник голови Верховного суду, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Вівдиченко
    Тетяна Вівдиченко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду