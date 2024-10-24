У Польщі затримано 11 організаторів незаконної міграції

У Польщі затримали групу, що переправляла мігрантів з Білорусі до Західної Європи.

Джерело фото: RMF24

Польські прикордонники спільно з Європолом затримали 11 осіб, які організовували незаконний перетин польського кордону з Білорусі. Про це повідомляє RMF24.

Операція, у якій брали участь близько 120 прикордонників та представників Європолу, завершилася затриманням нелегальних мігрантів, які діяли на території Польщі. Затримані відповідали за переправлення мігрантів з росії та Білорусі до країн Західної Європи.

В рамках операції правоохоронці провели обшуки в 11 приміщеннях та понад десятку транспортних засобів, що належали затриманим. У результаті вилучено засоби зв'язку, комп'ютери, документи та 80 000 злотих готівкою.

Затримані, серед яких були громадяни України, Білорусі, Польщі та росії, отримали звинувачення в організації незаконного перетину кордону. Шістьох осіб було попередньо заарештовано.

Журналісти дізналися, що ця група була відповідальна за нелегальне перевезення щонайменше 600 мігрантів з білоруського кордону до Західної Європи. Більшість затриманих займалися пошуком кур'єрів у Польщі для перевезення нелегальних мігрантів з кордону Білорусі до Німеччини.

Одним із затриманих був громадянин росії, який керував компанією з прокату автомобілів та вербував кур'єрів, надаючи їм автомобілі для перевезення мігрантів.

З початку року прикордонники Підляського відділу вже затримали 321 організатора нелегальної міграції, з яких 66 осіб були піддані тимчасовим арештам. У рамках співпраці з Європолом на території Підляського відділу Прикордонної служби працюють представники Агентства ЄС з питань співпраці правоохоронних органів.

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