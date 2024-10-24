ЄС закликав БРІКС вимагати від путіна припинення війни в Україні

Учасники БРІКС повинні закликати путіна до миру з Україною на саміті у Казані, – речник ЄС.

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Європейський Союз закликав учасників саміту БРІКС в Казані звернутися до диктатора рф володимира путіна з вимогою припинити війну проти України. Речник ЄС із зовнішньої політики Пітер Стано висловив ці думки повідомив про це в інтерв’ю, повідомляє «Голос Америки».

«Віримо, що всі учасники саміту в Казані використають цю подію, щоб ще раз закликати путіна негайно припинити війну проти українського народу», — заявив Стано. Він також засудив «зловживання росією» своєю посадою в БРІКС і нагадав про ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна.

Крім того, речник ЄС підтримав участь генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша в саміті, зазначивши: «сподіваємося, що він посилить заклик до росії і до путіна повністю і беззастережно припинити жорстоку агресію проти українського народу».

На 16-му щорічному саміті БРІКС, який триватиме до 24 жовтня, зібралися 36 світових лідерів, включаючи глави держав Китаю та Індії, Сі Цзіньпіна та Нарендра Моді, а також представників інших країн, серед яких міністр торгівлі та промисловості «Талібану» Нуруддін Азізі і віцепрем’єр Сербії Александар Вулін.

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