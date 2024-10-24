Практика судів
  1. У світі

Глобальний державний борг перевищить 100 трильйонів доларів у 2024 році – прогноз МВФ

10:17, 24 жовтня 2024
Світова економіка під загрозою: борг може досягти 100% ВВП до 2030 року.
Глобальний державний борг перевищить 100 трильйонів доларів у 2024 році – прогноз МВФ
Фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Глобальний державний борг цього року вперше перевищить 100 трильйонів доларів, а співвідношення світового боргу до ВВП може досягти 100% до кінця десятиліття, що перевищить рівень, зафіксований під час пандемії. Про це повідомив Вітор Гаспар, директор Департаменту фінансових питань Міжнародного валютного фонду (МВФ), під час брифінгу у Вашингтоні.

Гаспар зазначив, що «дефіцит залишається високим, а глобальний державний борг зростає та стає все більш ризикованим». У своїй доповіді «Fiscal Monitor» він виокремив три категорії країн, залежно від їхнього боргового навантаження.

У першу групу входять країни, де державний борг уже перевищує попередні рівні і, за прогнозами, зростатиме швидше, ніж до пандемії. Сюди відносяться не лише найбільші економіки, такі як Китай та США, а й Бразилія, Франція, Італія, Південна Африка та Великобританія, які разом становлять приблизно 70% світового ВВП.

Друга група країн має високий борг, але, за прогнозами, він зростатиме повільніше або навіть знижуватиметься в порівнянні з періодом до пандемії. У третій групі — країни з нижчим борговим навантаженням, яке зменшується.

Гаспар попередив, що ризики, пов'язані з державним боргом, зросли, а прогнози щодо його зменшення виглядають менш оптимістично. У разі вкрай несприятливого сценарію борг може бути на 20 процентних пунктів ВВП вищим за базовий прогноз, зазначив він.

Він підкреслив, що поточні фіскальні плани урядів не є достатніми для стабільного або знижуваного боргового навантаження. «Відкладання коригування є дорогим і ризикованим. Відкладання справи в довгу скриньку не годиться. Час діяти зараз. Імовірність м'якої посадки зросла. Грошово-кредитна політика вже почала пом'якшуватися у великих економіках. Безробіття низьке в багатьох країнах», — сказав Гаспар, зазначивши, що економіки повинні готуватися до фіскального коригування.

«Державний борг дуже високий, зростає і є ризикованим. Зараз саме час розвернутися у бік поступового, сталого та орієнтованого на людей фіскального коригування», — підсумував він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

борг МВФ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада розгляне законопроект про створення Міністерства демографії, яке слідкуватиме за рішеннями Кабміну і повертатиме українців додому

Комітет, очолюваний Потураєвим, виніс рішення про необхідність прийняття законопроекту Княжицького щодо створення Міністерства демографії, яке зможе впливати на рішення інших урядових органів, і на додаток – Фонду відновлення демографічного потенціалу.

Тестування на когнітивні здібності в апеляційні суди та ВАКС – прохідний бал 108,75 бали

До участі у складанні IQ – тесту допущено 1588 кандидатів в апеляційні суди та 161 кандидат на посади суддів ВАКС та АП ВАКС.

Народні депутати пропонують зробити з України центральне місце для розгляду інвестиційних спорів, розширивши права МКАС при Торгово-промисловій палаті

Зокрема для економії коштів на представництві в іноземних судах в угодах між державою та інвестором будуть вказувати МКАС при Торгово-промисловій палаті України.

Мінфін затвердив порядок оприлюднення переліку доброчесних платників податків в рамках закону про «клуб білого бізнесу»

Перелік доброчесних платників податків буде оприлюднено на сайті Податкової служби України на 15 робочий день з дня його затвердження.

Конкурс в апеляційні суди – практичні завдання кандидати розпочнуть виконувати з 19 листопада

Але для того, щоб отримати допуск до виконання практичного завдання, необхідно вдало скласти тестування на когнітивні здібності.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Шевченко
    Ірина Шевченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олександр Мамалуй
    Олександр Мамалуй
    заступник голови Верховного суду, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Вівдиченко
    Тетяна Вівдиченко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду