Глобальний державний борг перевищить 100 трильйонів доларів у 2024 році – прогноз МВФ

Світова економіка під загрозою: борг може досягти 100% ВВП до 2030 року.

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Глобальний державний борг цього року вперше перевищить 100 трильйонів доларів, а співвідношення світового боргу до ВВП може досягти 100% до кінця десятиліття, що перевищить рівень, зафіксований під час пандемії. Про це повідомив Вітор Гаспар, директор Департаменту фінансових питань Міжнародного валютного фонду (МВФ), під час брифінгу у Вашингтоні.

Гаспар зазначив, що «дефіцит залишається високим, а глобальний державний борг зростає та стає все більш ризикованим». У своїй доповіді «Fiscal Monitor» він виокремив три категорії країн, залежно від їхнього боргового навантаження.

У першу групу входять країни, де державний борг уже перевищує попередні рівні і, за прогнозами, зростатиме швидше, ніж до пандемії. Сюди відносяться не лише найбільші економіки, такі як Китай та США, а й Бразилія, Франція, Італія, Південна Африка та Великобританія, які разом становлять приблизно 70% світового ВВП.

Друга група країн має високий борг, але, за прогнозами, він зростатиме повільніше або навіть знижуватиметься в порівнянні з періодом до пандемії. У третій групі — країни з нижчим борговим навантаженням, яке зменшується.

Гаспар попередив, що ризики, пов'язані з державним боргом, зросли, а прогнози щодо його зменшення виглядають менш оптимістично. У разі вкрай несприятливого сценарію борг може бути на 20 процентних пунктів ВВП вищим за базовий прогноз, зазначив він.

Він підкреслив, що поточні фіскальні плани урядів не є достатніми для стабільного або знижуваного боргового навантаження. «Відкладання коригування є дорогим і ризикованим. Відкладання справи в довгу скриньку не годиться. Час діяти зараз. Імовірність м'якої посадки зросла. Грошово-кредитна політика вже почала пом'якшуватися у великих економіках. Безробіття низьке в багатьох країнах», — сказав Гаспар, зазначивши, що економіки повинні готуватися до фіскального коригування.

«Державний борг дуже високий, зростає і є ризикованим. Зараз саме час розвернутися у бік поступового, сталого та орієнтованого на людей фіскального коригування», — підсумував він.

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