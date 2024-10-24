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24 жовтня — яке сьогодні свято та головні події

09:41, 24 жовтня 2024
24 жовтня в Україні і світі відзначають День ООН.
24 жовтня — яке сьогодні свято та головні події
Джерело фото: 5 Канал
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Сьогодні, 24 жовтня, світ відзначає кілька важливих дат, серед яких День ООН, Всесвітній день інформації про розвиток та Всесвітній день боротьби з поліомієлітом.

Православна церква України в цей день вшановує святих Арефу, Сисоя і Феофіла Києво-Печерських, а також ікону Богоматері «Всіх скорботних радість».

Іменини сьогодні святкують: Олексій, Опанас, Іван, Микола та Петро.

Пам’ятні дати в історії:

1648 рік — укладено Вестфальський мир, що завершив Тридцятирічну війну в Європі.

1857 рік — у Шеффілді засновано перший у світі футбольний клуб.

1861 рік — президент США Авраам Лінкольн отримує перше трансконтинентальне телеграфне повідомлення з Каліфорнії.

1874 рік — у Львові засновано Крайову школу лісового господарства.

1901 рік — Анна Тейлор стала першою людиною, яка успішно спустилася по Ніагарському водоспаду в бочці.

1929 рік — Чорний четвер та початок Великої депресії.

1939 рік — у продаж надходять перші нейлонові панчохи.

1945 рік — урочисто відкрито Організацію Об'єднаних Націй.

1991 рік — Верховна Рада проголошує без'ядерний статус України.

2005 рік — у Києві відбувається повторний аукціон з продажу "Криворіжсталі", новим власником якого стає компанія «Міттал Стіл».

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ООН яке сьогодні свято

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