24 октября – какой сегодня праздник и главные события

24 октября в Украине и мире отмечают День ООН.

Источник фото: 5 Канал

Сегодня, 24 октября, мир отмечает несколько важных дат, среди которых День ООН, Всемирный день информации о развитии и Всемирный день борьбы с полиомиелитом.

Православная церковь Украины в этот день чтит святых Арефу, Сисоя и Феофила Киево-Печерских, а также икону Богоматери «Всех скорбящих радость».

Именины сегодня празднуют: Алексей, Афанасий, Иван, Николай и Петр.

Памятные даты в истории:

1648 год - заключен Вестфальский мир, завершивший Тридцатилетнюю войну в Европе.

1857 год - в Шеффилде основан первый в мире футбольный клуб.

1861 год - президент США Авраам Линкольн получает первое трансконтинентальное телеграфное сообщение из Калифорнии.

1874 год - во Львове основана Краевая школа лесного хозяйства.

1901 год - Анна Тейлор стала первым человеком, который успешно спустился по Ниагарскому водопаду в бочке.

1929 год - Черный четверг и начало Великой депрессии.

1939 год - в продажу поступают первые нейлоновые чулки.

1945 год - торжественно открыта Организация Объединенных Наций.

1991 год - Верховная Рада провозглашает безъядерный статус Украины.

2005 год - в Киеве проходит повторный аукцион по продаже «Криворожстали», новым владельцем которого становится компания «Миттал Стил».

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