24 октября – какой сегодня праздник и главные события

Сегодня, 24 октября, мир отмечает несколько важных дат, среди которых День ООН, Всемирный день информации о развитии и Всемирный день борьбы с полиомиелитом.
Православная церковь Украины в этот день чтит святых Арефу, Сисоя и Феофила Киево-Печерских, а также икону Богоматери «Всех скорбящих радость».
Именины сегодня празднуют: Алексей, Афанасий, Иван, Николай и Петр.
Памятные даты в истории:
1648 год - заключен Вестфальский мир, завершивший Тридцатилетнюю войну в Европе.
1857 год - в Шеффилде основан первый в мире футбольный клуб.
1861 год - президент США Авраам Линкольн получает первое трансконтинентальное телеграфное сообщение из Калифорнии.
1874 год - во Львове основана Краевая школа лесного хозяйства.
1901 год - Анна Тейлор стала первым человеком, который успешно спустился по Ниагарскому водопаду в бочке.
1929 год - Черный четверг и начало Великой депрессии.
1939 год - в продажу поступают первые нейлоновые чулки.
1945 год - торжественно открыта Организация Объединенных Наций.
1991 год - Верховная Рада провозглашает безъядерный статус Украины.
2005 год - в Киеве проходит повторный аукцион по продаже «Криворожстали», новым владельцем которого становится компания «Миттал Стил».
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.