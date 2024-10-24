Норвегия вводит запрет на соцсети для детей до 15 лет

Норвегия ужесточает возрастные ограничения на использование соцсетей для защиты детей от онлайн-угроз.

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Норвежское правительство одобрило новые жесткие возрастные ограничения для детей, которые пользуются социальными сетями, запретив доступ к платформам всем, кто не достиг 15 лет. Эта инициатива направлена на борьбу с негативным влиянием алгоритмов и помощь родителям в защите детей от онлайн-угроз.

Как сообщает The Guardian, правительство Норвегии, возглавляемое лейбористами, считает, что алгоритмы склоняют детей к одностороннему восприятию реальности, а новые меры помогут родителям лучше контролировать онлайн-активность их детей.

Премьер-министр Йонас Гар Стьоре отметил, что это будет нелегкая задача, но политики должны вмешаться, чтобы защитить подрастающее поколение от вредных воздействий социальных сетей. Сейчас в стране уже действует запрет на пользование соцсетями для детей до 13 лет, однако исследования показывают, что он часто нарушается: половина 9-летних и 72% 11-летних пользуются соцсетями, несмотря на ограничения.

Новый возрастной ценз будет включать усовершенствованный процесс верификации и изменения в правила обработки персональных данных, что усложнит обход ограничений.

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