Норвегія вводить заборону на соцмережі для дітей до 15 років

Норвегія посилює вікові обмеження на використання соцмереж для захисту дітей від онлайн-загроз.

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Норвезький уряд схвалив нові жорсткі вікові обмеження для дітей, які користуються соціальними мережами, заборонивши доступ до платформ усім, хто не досяг 15 років. Ця ініціатива спрямована на боротьбу з негативним впливом алгоритмів та допомогу батькам у захисті дітей від онлайн-загроз.

Як повідомляє The Guardian, уряд Норвегії, очолюваний лейбористами, вважає, що алгоритми схиляють дітей до однобічного сприйняття реальності, а нові заходи допоможуть батькам краще контролювати онлайн-активність їхніх дітей.

Прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре зазначив, що це буде нелегке завдання, але політики повинні втрутитися, аби захистити підростаюче покоління від шкідливих впливів соціальних мереж. Нині в країні вже діє заборона на користування соцмережами для дітей до 13 років, проте дослідження показують, що вона часто порушується: половина 9-річних та 72% 11-річних користуються соцмережами, попри обмеження.

Новий віковий ценз включатиме удосконалений процес верифікації та зміни до правил обробки персональних даних, що ускладнить обхід обмежень.

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