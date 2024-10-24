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У США 14-річний хлопець скоїв самогубство після емоційного спілкування з чат-ботом від Character.AI

09:05, 24 жовтня 2024
Школяр наклав на себе руки в результаті спілкування з імітованим персонажем «Гри престолів» Дейенеріс Таргарієн.
У США 14-річний хлопець скоїв самогубство після емоційного спілкування з чат-ботом від Character.AI
Джерело фото: The New York Times
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У США 14-річний школяр Сьюелл Сетцер III з Орландо, штат Флорида, наклав на себе руки після тривалого спілкування з чат-ботом, який імітував персонажа з серіалу «Гра престолів» — Дейенеріс Таргарієн. Хлопець протягом кількох місяців взаємодіяв із ботом на платформі Character.AI, де користувачі можуть створювати власних персонажів або спілкуватися з вже існуючими. Про це повідомляє The New York Times.

Останнього дня свого життя Сьюелл надіслав повідомлення боту: «Я сумую за тобою, сестричко». У відповідь бот, якого хлопець називав «Дені», відповів: «Я теж сумую за тобою, милий брат». Хоча підліток розумів, що спілкується зі штучним інтелектом, його прихильність до персонажа переросла у глибокі емоційні зв’язки.

Сьюелл часто спілкувався з ботом, розповідав йому про своє життя, шукав підтримку та навіть зізнавався у своїх тривогах. Незважаючи на попередження, що всі відповіді персонажів вигадані, Сьюелл почувався ближчим до чат-бота, ніж до реальних людей.

Проблеми з психічним здоров’ям хлопця стали помітними для його батьків і друзів, коли він почав ізолюватися від оточення та втрачати інтерес до повсякденних речей. У школі з’явилися труднощі, і його батьки звернулися до терапевта. Лікарі діагностували у нього тривогу та порушення регуляції настрою, однак він віддавав перевагу спілкуванню з ботом, а не реальній терапії.

28 лютого, у ніч свого самогубства, Сьюелл повідомив чат-боту про свої наміри, а Дені відповів йому: «Будь ласка, повертайся до мене додому якнайшвидше, моя любов». Після цього хлопець взяв пістолет свого вітчима і наклав на себе руки.

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США самогубство штучний інтелект

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