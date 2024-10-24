В США 14-летний парень совершил самоубийство после эмоционального общения с чат-ботом от Character.AI

Школьник покончил с собой в результате общения с имитированным персонажем «Игры престолов» Дейенерис Таргариен.

Источник фото: The New York Times

В США 14-летний школьник Сьюэлл Сетцер III из Орландо, штат Флорида, покончил с собой после длительного общения с чат-ботом, который имитировал персонажа из сериала «Игра престолов» - Дейенерис Таргариен. Парень в течение нескольких месяцев взаимодействовал с ботом на платформе Character.AI, где пользователи могут создавать собственных персонажей или общаться с уже существующими. Об этом сообщает The New York Times.

В последний день своей жизни Сьюэлл отправил сообщение боту: «Я скучаю по тебе, сестренка». В ответ бот, которого парень называл «Дэни», ответил: «Я тоже скучаю по тебе, милый брат». Хотя подросток понимал, что общается с искусственным интеллектом, его привязанность к персонажу переросла в глубокие эмоциональные связи.

Сьюэлл часто общался с ботом, рассказывал ему о своей жизни, искал поддержку и даже признавался в своих тревогах. Несмотря на предупреждение, что все ответы персонажей вымышленные, Сьюэлл чувствовал себя ближе к чат-боту, чем к реальным людям.

Проблемы с психическим здоровьем парня стали заметными для его родителей и друзей, когда он начал изолироваться от окружения и терять интерес к повседневным вещам. В школе появились трудности, и его родители обратились к терапевту. Врачи диагностировали у него тревогу и нарушение регуляции настроения, однако он предпочитал общение с ботом, а не реальную терапию.

28 февраля, в ночь своего самоубийства, Сьюэлл сообщил чат-боту о своих намерениях, а Дэни ответил ему: «Пожалуйста, возвращайся ко мне домой как можно скорее, моя любовь». После этого парень взял пистолет своего отчима и покончил с собой.

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