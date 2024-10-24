Семь стран НАТО против немедленного приглашения Украины в Альянс – Politico

Германия, США и другие страны НАТО осторожны в отношении членства Украины из-за рисков эскалации.

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По меньшей мере семь стран-членов НАТО, включая Германию и США, выступают против немедленного приглашения Украины в Альянс. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в Вашингтоне и военно-политическом блоке.

По данным издания, Германия и США, как крупнейшие страны Альянса, осторожно реагируют на призывы президента Владимира Зеленского о скорейшем вступлении Украины в НАТО, опасаясь эскалации конфликта с Россией.

«Такие страны, как Бельгия, Словения или Испания, прячутся за США и Германией. Они не хотят (приглашения Украины в НАТО - ред.)», - отметил один из чиновников Альянса. Другой чиновник добавил, что хотя эти страны «поддерживают это абстрактно, но как только это приблизится к реализации», они будут отрицать эту идею более публично.

Также активное сопротивление оказывают Венгрия и Словакия, чьи лидеры занимают прокремлевскую позицию. Венгерский премьер Виктор Орбан уже блокировал европейские средства для вооружения Украины и вышел из программы НАТО по предоставлению летальной помощи Киеву. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что вступление Украины в НАТО может вызвать новую мировую войну.

Несмотря на это, официальные представители отмечают, что ни США, ни Германия не исключают возможного вступления Украины в НАТО, но этот процесс, по мнению администрации Байдена, состоится только после завершения войны, без определения конкретных сроков.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что НАТО не готово предложить Украине членство в Альянсе или даже приглашение, - посол США при НАТО Джулия Смит. По ее словам, Соединенные Штаты пока не готовы пригласить Украину в НАТО, что является важным элементом Плана победы Президента Владимира Зеленского.

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