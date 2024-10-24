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В США пока не знают, будут ли воевать военные КНДР на стороне россии против Украины

08:29, 24 октября 2024
Солдаты КНДР могут стать легитимной военной целью, если присоединятся к войне против Украины, – Кирби.
В США пока не знают, будут ли воевать военные КНДР на стороне россии против Украины
Источник фото: Mind.ua
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По данным США, в октябре Северная Корея отправила не менее 3000 солдат из порта Вонсан во Владивосток, а оттуда они отправились на военные полигоны на востоке россии, где проходят учения. И если эти военные присоединятся к боевым действиям против Украины, они станут законной военной целью. Об этом заявил советник Белого дома по вопросам коммуникаций Джон Кирби во время брифинга.

Пока не известно, будут ли северокорейские солдаты участвовать в боевых действиях вместе с российскими военными, но это «тревожная вероятность», отметил он.

«Мы не знаем что эти ребята (солдаты КНДР, которые находятся в рф) собираются делать», - Кирби.

США уже проинформировали Украину о развитии ситуации и консультируются с союзниками относительно потенциальных последствий. Кирби подчеркнул, что привлечение солдат из КНДР свидетельствует о слабости россии и нарушает резолюции Совета Безопасности ООН.

И как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Пентагон официально подтвердил наличие военных КНДР в рф.

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США россия военные война КНДР

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