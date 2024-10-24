У США поки не знають, чи воюватимуть військові КНДР на боці росії проти України

Солдати КНДР можуть стати легітимною військовою ціллю, якщо приєднаються до війни проти України, – Кірбі.

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За даними США, у жовтні Північна Корея відправила щонайменше 3000 солдатів з порту Вонсан до Владивостока, а звідти вони вирушили на військові полігони на сході росії, де проходять навчання. І якщо ці військові приєднаються до бойових дій проти України, вони стануть законною військовою ціллю. Про це заявив радник Білого дому з питань комунікацій Джон Кірбі під час брифінгу.

Поки не відомо, чи будуть північнокорейські солдати брати участь у бойових діях разом із російськими військовими, але це «тривожна ймовірність», зазначив він.

«Ми не знаємо що ці хлопці (солдати КНДР, які перебувають у рф) збираються робити», – Кірбі.

США вже поінформували Україну про розвиток ситуації та консультуються з союзниками щодо потенційних наслідків. Кірбі підкреслив, що залучення солдатів з КНДР свідчить про слабкість росії і порушує резолюції Ради Безпеки ООН.

І як раніше писала «Судово-юридична газета», Пентагон офіційно підтвердив наявність військових КНДР у рф.

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