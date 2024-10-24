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Сім країн НАТО проти негайного запрошення України до Альянсу – Politico

08:47, 24 жовтня 2024
Німеччина, США та інші країни НАТО обережні щодо членства України через ризики ескалації.
Сім країн НАТО проти негайного запрошення України до Альянсу – Politico
Джерело фото: unn.ua
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Щонайменше сім країн-членів НАТО, включаючи Німеччину та США, виступають проти негайного запрошення України до Альянсу. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела у Вашингтоні та військово-політичному блоці.

За даними видання, Німеччина та США, як найбільші країни Альянсу, обережно реагують на заклики президента Володимира Зеленського про якнайшвидший вступ України до НАТО, побоюючись ескалації конфлікту з Росією.

«Такі країни, як Бельгія, Словенія чи Іспанія, ховаються за США та Німеччиною. Вони не хочуть (запрошення України до НАТО – ред.)», – зазначив один із чиновників Альянсу. Інший посадовець додав, що хоча ці країни «підтримують це абстрактно, але як тільки це наблизиться до реалізації», вони будуть заперечувати цю ідею більш публічно.

Також активний опір чинять Угорщина та Словаччина, чиї лідери займають прокремлівську позицію. Угорський прем'єр Віктор Орбан вже блокував європейські кошти для озброєння України і вийшов із програми НАТО з надання летальної допомоги Києву. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що вступ України до НАТО може спричинити нову світову війну.

Попри це, офіційні представники наголошують, що ані США, ані Німеччина не виключають можливого вступу України до НАТО, але цей процес, на думку адміністрації Байдена, відбудеться лише після завершення війни, без визначення конкретних термінів.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що НАТО не готове запропонувати Україні членство в Альянсі чи навіть запрошення, — посол США при НАТО Джулія Сміт. За її словами, Сполучені Штати наразі не готові запросити Україну до НАТО, що є важливим елементом Плану перемоги Президента Володимира Зеленського.

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США Німеччина НАТО Угорщина

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