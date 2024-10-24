Глобальный государственный долг превысит 100 триллионов долларов в 2024 году – прогноз МВФ

Мировая экономика под угрозой: долг может достичь 100% ВВП к 2030 году.

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Глобальный государственный долг в этом году впервые превысит 100 триллионов долларов, а соотношение мирового долга к ВВП может достичь 100% к концу десятилетия, что превысит уровень, зафиксированный во время пандемии. Об этом сообщил Витор Гаспар, директор Департамента финансовых вопросов Международного валютного фонда (МВФ), во время брифинга в Вашингтоне.

Гаспар отметил, что «дефицит остается высоким, а глобальный государственный долг растет и становится все более рискованным». В своем докладе «Fiscal Monitor» он выделил три категории стран, в зависимости от их долговой нагрузки.

В первую группу входят страны, где государственный долг уже превышает предыдущие уровни и, по прогнозам, будет расти быстрее, чем до пандемии. Сюда относятся не только крупнейшие экономики, такие как Китай и США, но и Бразилия, Франция, Италия, Южная Африка и Великобритания, которые вместе составляют примерно 70% мирового ВВП.

Вторая группа стран имеет высокий долг, но, по прогнозам, он будет расти медленнее или даже снижаться по сравнению с периодом до пандемии. В третьей группе - страны с более низкой долговой нагрузкой, которая уменьшается.

Гаспар предупредил, что риски, связанные с государственным долгом, выросли, а прогнозы по его уменьшению выглядят менее оптимистично. В случае крайне неблагоприятного сценария долг может быть на 20 процентных пунктов ВВП выше базового прогноза, отметил он.

Он подчеркнул, что текущие фискальные планы правительств не являются достаточными для стабильной или снижающейся долговой нагрузки. «Откладывание корректировки является дорогостоящим и рискованным. Откладывание дела в долгий ящик не годится. Время действовать сейчас. Вероятность мягкой посадки возросла. Денежно-кредитная политика уже начала смягчаться в крупных экономиках. Безработица низкая во многих странах», - сказал Гаспар, отметив, что экономики должны готовиться к фискальной корректировке.

«Государственный долг очень высок, растет и является рискованным. Сейчас самое время развернуться в сторону постепенной, устойчивой и ориентированной на людей фискальной корректировки», - подытожил он.

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