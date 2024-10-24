Участники БРИКС должны призвать путина к миру с Украиной на саммите в Казани, – представитель ЕС.

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Европейский Союз призвал участников саммита БРИКС в Казани обратиться к диктатору рф владимиру путину с требованием прекратить войну против Украины. Представитель ЕС по внешней политике Питер Стано выразил эти мысли сообщил об этом в интервью, сообщает «Голос Америки».

«Верим, что все участники саммита в Казани используют это событие, чтобы еще раз призвать путина немедленно прекратить войну против украинского народа», - заявил Стано. Он также осудил «злоупотребление россией» своей должностью в БРИКС и напомнил об ордере Международного уголовного суда на арест путина.

Кроме того, представитель ЕС поддержал участие генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в саммите, отметив: «надеемся, что он усилит призыв к россии и к путину полностью и безоговорочно прекратить жестокую агрессию против украинского народа».

На 16-м ежегодном саммите БРИКС, который продлится до 24 октября, собрались 36 мировых лидеров, включая главы государств Китая и Индии, Си Цзиньпина и Нарендра Моди, а также представителей других стран, среди которых министр торговли и промышленности «Талибана» Нуруддин Азизи и вице-премьер Сербии Александар Вулин.

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