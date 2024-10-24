В Британии искусственный интеллект поможет врачам выявлять переломы на рентгеновских снимках

Сломанные кости пропускают в 3-10% случаев – это самая распространенная диагностическая ошибка в отделениях неотложной помощи.

Искусственный интеллект поможет врачам выявлять переломы на рентгеновских снимках. Такой метод будут практиковаться в больницах Англии. Об этом сообщает BBC.

Британский Национальный институт совершенства здоровья и ухода (NICE) выбрал 4 ИИ-инструмента.

По информации NICE, сломанные кости пропускают в 3-10% случаев – это самая распространенная диагностическая ошибка в отделениях неотложной помощи. Кроме того, специалистов, которые ежедневно делают и анализируют тысячи рентгеновских снимков, не хватает, и у них огромная рабочая нагрузка.

Поэтому NICE решила использовать мощность искусственного интеллекта для работы вместе с медиками. И искусственный интеллект не будет работать самостоятельно — каждое изображение будет пересматриваться медицинским работником.

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