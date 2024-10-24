Минюст США предупредил Маска, что лотерея выплат избирателям $1 млн нарушает законодательство

Министерство юстиции США расследует возможные нарушения лотереи America PAC Илона Маска.

Министерство юстиции США обратилось к политическому комитету America PAC, принадлежащему Илону Маску, с предупреждением о возможных нарушениях федерального законодательства в связи с лотереей для зарегистрированных избирателей. Победителям этой лотереи обещается выплата по 1 миллиону долларов, сообщает CNN.

Как стало известно, одно из подразделений Министерства, которое занимается расследованием возможных нарушений в избирательной сфере, направило комитету соответствующее письмо. Маск активно поддерживает кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа в предвыборной кампании и тратит значительные средства на агитацию за него.

Недавно бизнесмен объявил о выплате 1 миллиона долларов за подписание петиции своего комитета America PAC, целью которой является увеличение регистраций избирателей в «ключевых» штатах. Это вызвало беспокойство у экспертов по избирательному законодательству, поскольку федеральный закон запрещает платить деньги за регистрацию для голосования на выборах.

В тексте петиции указано, что 1 миллион долларов будет выплачен случайным лицам, которые подпишут документ в поддержку первой поправки к Конституции США (относительно общих свобод) и второй поправки (о праве на хранение и ношение оружия). В то же время, для подписания петиции люди уже должны быть зарегистрированными избирателями в определенных штатах.

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