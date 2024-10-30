Штучний інтелект показав, як можуть виглядати типові зрадники та зрадниці

Для створення портретів вчені опитали близько двох тисяч людей і на основі образів ШІ створив «усереднений фоторобот» людей, які схильні до зрад.

Ілюстративне зображення

Дослідники опитали британців про їхнє ставлення до вірності партнеру, і на основі портретів людей штучний інтелект вивів усереднені типажі людей, які схильні до зрад. Про це пише New York Post.

Для створення портретів вчені опитали близько двох тисяч людей. Вони попросили описати зовнішність партнерів, які їм зраджували. На основі текстових образів ШІ створив «усереднений фоторобот» людей, які схильні до зрад.

У випадку з чоловіком це виявилася людина віком близько 40 років з сіро-блакитними очима, невеликими зморшками та рідким волоссям – або без нього.

Джерело фото: Kennedy News and Media / New York Post

А ось жінка, за версією ШІ, виглядає як струнка брюнетка у віці приблизно 50 років, у неї невеликий ніс та губи середнього розміру.

Джерело фото: Kennedy News and Media / New York Post

Також під час дослідження 35% чоловіків зізналися, що зраджували принаймні один раз, порівняно з 24% жінок. Водночас у медіа зазначили, що дослідження випадково виявило, що пік зради зазвичай припадає на осінь.

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