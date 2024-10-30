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Искусственный интеллект показал, как могут выглядеть типичные изменщики и изменщицы

09:06, 30 октября 2024
Для создания портретов ученые опросили около двух тысяч человек и на основе образов ИИ создал «усредненный фоторобот» людей, склонных к изменам.
Искусственный интеллект показал, как могут выглядеть типичные изменщики и изменщицы
Иллюстративное изображение
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Исследователи опросили британцев об их отношении к верности партнеру, и на основе портретов людей искусственный интеллект вывел усредненные типажи людей, которые склонны к изменам. Об этом пишет New York Post.

Для создания портретов ученые опросили около 2 тысяч человек. Они попросили описать внешность партнеров, которые им изменяли. На основе текстовых образов ИИ создал «усредненный фоторобот» людей, которые склонны к изменам. 

В случае с мужчиной это оказался человек возрастом около 40 лет с серо-голубыми глазами, небольшими морщинами и редкими волосами – либо же без них.

Источник фото: Kennedy News and Media / New York Post

А вот женщина, по версии ИИ, выглядит как стройная брюнетка в возрасте примерно 50 лет, у нее небольшой нос и губы среднего размера.

Источник фото: Kennedy News and Media / New York Post

Также во время исследования 35% мужчин признались, что изменяли по крайней мере один раз по сравнению с 24% женщин. В то же время в СМИ отметили, что исследование случайно обнаружило, что пик измены обычно приходится на осень.

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искусственный интеллект

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