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АРМА объявило конкурс на управление ключевым логистическим комплексом Закарпатья

10:18, 30 октября 2024
Как говорится в сообщении, комплекс представляет собой полностью готовую инфраструктуру для масштабного развития транспортно-логистического бизнеса.
АРМА объявило конкурс на управление ключевым логистическим комплексом Закарпатья
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Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, объявляет конкурс на управление ключевым логистическим комплексом Закарпатья — ООО «Терминал Карпаты».

Как говорится в сообщении, это важный логистический комплекс в Закарпатской области, который открывает широкие возможности для международных перевозок.

По результатам осмотра было установлено, что комплекс включает несколько основных инфраструктурных объектов:

  • Административное здание в г. Чоп;
  • Производственный комплекс в пгт. Батево, включающий ангар, насосную станцию, водоем, трансформаторную и другие здания;
  • Офисное здание в с. Свобода.

«Главный объект — крытый ангар для перегрузки перевозимых грузов в крытом подвижном составе общей площадью 21.504 кв. м. с подведенными путями европейской (1435 мм) и постсоветской (1520 мм) ширины. Такая инфраструктура обеспечивает бесперебойную перегрузку между железнодорожными составами разных типов, а также между железнодорожным и автомобильным транспортом», - отметили в АРМА и пояснили, что комплекс представляет собой полностью готовую инфраструктуру для масштабного развития транспортно-логистического бизнеса.

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АРМА

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