Як оформити пенсію онлайн із Дія Підписом — алгоритм дій

Щоб оформити пенсію онлайн за допомогою Дії, треба підготувати низку документів.

Фото: kharkivoda.gov.ua

Українці, які збираються вийти на пенсію, можуть подати заявку в режимі онлайн. Які документі слід підготувати – розповів Урядовий портал.

Для коректної роботи послуги оформлення пенсії онлайн потрібно мати застосунок Дія. У ньому необхідно активувати функцію «Дія.Підпис», що дозволяє використовувати електронний підпис у документах.

Крім цього, потрібно завчасно підготувати скан-копії своїх документів. Це мають бути кольорові скани оригіналів у форматі JPG або PDF до 1 МБ. Назви файлів мають відповідати виду документа.

Підготувати потрібно наступні документи:

Паспорт;

Ідентифікаційний код (РНОКПП);

Документи про страховий стаж (це можуть бути трудова книжка, диплом, військовий квиток і т.д.);

Довідка про заробітну плату за 60 місяців до 30 червня 2006 року (за бажанням);

Реквізити банківського рахунку для отримання пенсії;

Фотографія для пенсійного посвідчення;

Свідоцтво про шлюб – для жінок у випадку зміни прізвища у розглядуваний період.