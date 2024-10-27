Україна перейшла на зимовий час – як курсують потяги 27 жовтня

27 жовтня в Україні годинники перевели на одну годину назад.

Сьогодні, 27 жовтня, о 4:00 українці мали перевести годинники на одну годину назад, відзначивши початок зимового періоду.

«Укрзалізниця» уже внесла необхідні зміни в розклади поїздів, враховуючи перехід на зимовий час, тому час відправлення та прибуття поїздів 27 жовтня вказується з урахуванням зазначених змін.

«В неділю всі поїзди курсують вже за новим часом, який і зазначений у квитках», - наголосили там.

Багато сучасних пристроїв, таких як комп'ютери, планшети, смартфони та розумні годинники, автоматично адаптуються до нового часу, виконуючи зміни без додаткового втручання користувача. Проте власникам механічних годинників та окремих автомобільних годинників слід пам'ятати про необхідність ручного налаштування.

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