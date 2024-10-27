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Кількість справ про банкрутство в Україні зросла майже вдвічі за останні чотири місяці

18:59, 27 жовтня 2024
Найбільше банкрутів у столиці: 95 справ або ж 15% від загальної кількості.
Кількість справ про банкрутство в Україні зросла майже вдвічі за останні чотири місяці
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В Україні цьогоріч відкрито 651 справу щодо людей-банкрутів, а від початку літа справ побільшало майже у 2 рази. Про це йдеться в аналітиці від моніторингового сервісу Опендатабот.

Водночас, як зазначається, наразі вже відкрито більше справ про банкрутство, аніж за весь минулий рік: тоді розглядалось 575 таких справ.

У аналітиці зазначають, що найчастіше просять визнати себе неплатоспроможними люди віком від 25 до 45 років — це 64,1% банкрутів. Ще 28,7% припадає на осіб старше 45 років.

Найбільше банкрутів у столиці: 95 справ або ж 15% від загальної кількості. Наслідує Київщина: 58 або 9%. Замикає топ Дніпропетровщина із 53 справами — це 8% від загальної кількості.

Верховна Рада дозволила громадянам ставати банкрутами ще у жовтні 2018 року. Повноцінно процедура почала працювати вже у 2019 році. Відтоді людина, яка потрапила у скрутне матеріальне становище, може ініціювати своє банкрутство і, пройшовши всю процедуру, звільнитися від боргів.

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