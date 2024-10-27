Количество дел о банкротстве в Украине выросло почти вдвое за последние четыре месяца

Больше всего банкротов в столице: 95 дел или же 15% от общего количества.

\В Украине в этом году открыто 651 дело в отношении людей-банкротов, а с начала лета дел увеличилось почти в 2 раза. Об этом говорится в аналитике от мониторингового сервиса Опендатабот.

В то же время, как отмечается, сейчас уже открыто больше дел о банкротстве, чем за весь прошлый год: тогда рассматривалось 575 таких дел.

В аналитике отмечают, что чаще всего просят признать себя неплатежеспособными люди от 25 до 45 лет — это 64,1% банкротов. Еще 28,7% приходится на лиц старше 45 лет.

Больше всего банкротов в столице: 95 дел или же 15% от общего количества. Далее Киевщина: 58 или 9%. Замыкает топ Днепропетровщина с 53 делами – это 8% от общего количества.

Верховная Рада разрешила гражданам становиться банкротами еще в октябре 2018 года. Полноценно процедура начала работать уже в 2019 году. С тех пор человек, попавший в тяжелое материальное положение, может инициировать свое банкротство и, пройдя всю процедуру, освободиться от долгов.

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