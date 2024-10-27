Глава NASA призвал расследовать возможные контакты Илона Маска с путиным

Дело в том, что Маск имеет доступ к определенной секретной информации.

Коллаж – УП

Глава американского космического агентства NASA Билл Нельсон призвал расследовать информацию журналистов, что основатель SpaceX Илон Маск и путин поддерживают регулярные контакты с конца 2022 года. Об этом сообщает CNN.

«Я не знаю, правдива ли эта история. Я считаю, что это следует изучить. Если история о том, что между Илоном Маском и путином произошли многочисленные разговоры, правдива — то я думаю, что это вызовет беспокойство, особенно для NASA, для Министерства обороны, для некоторых разведывательных агентств», — сказал он.

Дело в том, что Маск наладил глубокие деловые связи с американскими военными и разведывательными службами. Его компания SpaceX, управляющая сервисом Starlink, выиграла секретный контракт на 1,8 миллиарда долларов в 2021 году и является основным ракетоносителем для Пентагона и NASA. У Маска есть разрешение на доступ к определенной секретной информации.

Издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что Маск с 2022 года регулярно общается с путиным, в том числе на личные темы.

путин вроде бы даже просил у Маска не активировать его терминалы спутниковой связи Starlink над Тайванем. Таким образом, он хотел оказать услугу китайскому лидеру Си Цзиньпину.

WSJ также отмечает, что о контактах Маска с кремлем, похоже, не знают в американском правительстве. Сам же бизнесмен ранее говорил, что его компании «сделали для подрыва россии больше, чем кто-либо другой».

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