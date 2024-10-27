Практика судов
  1. В мире

Глава NASA призвал расследовать возможные контакты Илона Маска с путиным

13:38, 27 октября 2024
Дело в том, что Маск имеет доступ к определенной секретной информации.
Глава NASA призвал расследовать возможные контакты Илона Маска с путиным
Коллаж – УП
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава американского космического агентства NASA Билл Нельсон призвал расследовать информацию журналистов, что основатель SpaceX Илон Маск и путин поддерживают регулярные контакты с конца 2022 года. Об этом сообщает CNN.

«Я не знаю, правдива ли эта история. Я считаю, что это следует изучить. Если история о том, что между Илоном Маском и путином произошли многочисленные разговоры, правдива — то я думаю, что это вызовет беспокойство, особенно для NASA, для Министерства обороны, для некоторых разведывательных агентств», — сказал он.

Дело в том, что Маск наладил глубокие деловые связи с американскими военными и разведывательными службами. Его компания SpaceX, управляющая сервисом Starlink, выиграла секретный контракт на 1,8 миллиарда долларов в 2021 году и является основным ракетоносителем для Пентагона и NASA. У Маска есть разрешение на доступ к определенной секретной информации.

Издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что Маск с 2022 года регулярно общается с путиным, в том числе на личные темы.

путин вроде бы даже просил у Маска не активировать его терминалы спутниковой связи Starlink над Тайванем. Таким образом, он хотел оказать услугу китайскому лидеру Си Цзиньпину.

WSJ также отмечает, что о контактах Маска с кремлем, похоже, не знают в американском правительстве. Сам же бизнесмен ранее говорил, что его компании «сделали для подрыва россии больше, чем кто-либо другой».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд высказался относительно полномочий судов по определению наличия или отсутствия полномочий у прокурора

Поскольку полномочия прокурора, определенного руководителем соответствующего органа на досудебном расследовании, заканчиваются завершением уголовного производства, поэтому суд при определении наличия или отсутствия полномочий прокурора не может руководствоваться положениями ч. 1 ст. 37 УПК – позиция ВС.

Верховная Рада расширит основания для раскрытия банковской тайны

В перечень оснований раскрытия банками банковской тайны включат случаи применения санкций, рассмотрение дел по защите интересов Украины как государства, а также принятие нотариусами мер по установлению опеки над имуществом физического лица, признанного безвестно отсутствующим, или лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.

Верховная Рада рассмотрит законопроект о создании Министерства демографии, которое будет следить за решениями Кабмина и возвращать украинцев домой

Комитет, возглавляемый Потураевым, вынес решение о необходимости принятия законопроекта Княжицкого о создании Министерства демографии, которое сможет влиять на решения других правительственных органов, и вдобавок – Фонда восстановления демографического потенциала.

Новый состав Счетной палаты выберут с решающим голосом международных экспертов – Роксолана Пидласа

Принятие реформы Счетной палаты – условие на получение финансирования США, а именно $1 млрд долларов только за второе чтение и $1,5 млрд в целом.

УПК не дает суду полномочий до вынесения приговора оценивать решение следователя и прокурора, поскольку это выходит за пределы компетенции суда на стадии подготовительного заседания – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что суд первой инстанции пришел к преждевременному выводу о закрытии уголовного производства в связи с истечением срока досудебного расследования, поскольку такое решение требует исследования доказательств, что стадией подготовительного судебного заседания не предусмотрено.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Глазько
    Сергій Глазько
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Роман Ігнатов
    Роман Ігнатов
    суддя Київського апеляційного суду