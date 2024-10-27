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В Верховном суде Джорджии оценят риски и преимущества использования ИИ

18:06, 27 октября 2024
Суд создал комитет, который оценит оценит риски и преимущества, связанные с использованием генеративного ИИ в судах.
В Верховном суде Джорджии оценят риски и преимущества использования ИИ
Фото: techstartups.com
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Верховный суд штата Джорджия учредил комитет из 16 человек для изучения использования генеративного искусственного интеллекта в судебной системе в партнерстве с Национальным центром государственных судов, пишет Law360.

Комитет должен оценить риски и преимущества, связанные с использованием генеративного ИИ в судах, и дать рекомендации по поддержанию общественного доверия и уверенности по мере роста использования ИИ.

Судья Эндрю А. Пинсон, который является председателем комитета, сказал в своем заявлении, что, несмотря на обилие дискуссий об ИИ, многие преимущества и риски, связанные с ИИ, неизвестны.

«Мы надеемся, что работа этого комитета будет обучать и направлять судебную систему, пока мы исследуем эту новую технологию», — сказал он.

Члены комитета представляют ключевых игроков в судебной системе, включая судей, клерков, прокуроров и государственных защитников.

Ранее в США суд разрешил судьям и персоналу использовать ИИ в свое работе, но есть ряд ограничений.

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суд США искусственный интеллект

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