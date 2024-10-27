Во Львовской области задержали чиновника медцентра, который требовал взятку у военного за продолжение лечения

Свою услугу злоумышленник оценил в 15 000 гривен – по тысяче за день пребывания в медучреждении.

Во Львовской области правоохранители сообщили о подозрении 37-летнему чиновнику одного из военно-медицинских клинических центров (клинического госпиталя) по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды, передает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый требовал деньги от пациента-военного за возможность дальнейшего лечения в стационаре. Такую услугу оценил в 15 000 гривен – по одной тысяче за день пребывания в медучреждении.

«Кроме этого, после нескольких этапов лечения «за отдельную плату» он должен был обеспечить выдачу медицинских справок о состоянии здоровья, которые служили основанием для увольнения со службы в армии», - заявили в ОГП.

После получения оговоренной суммы средств медицинского чиновника задержали. В настоящее время ему избрана мера пресечения. Устанавливается полный круг причастных к преступлению лиц.

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