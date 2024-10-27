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На Львівщині затримали посадовця медцентру, який вимагав хабар у військового за продовження лікування

17:48, 27 жовтня 2024
Свою послугу зловмисник оцінив у 15 000 гривень – по одній тисячі за день перебування у медзакладі.
На Львівщині затримали посадовця медцентру, який вимагав хабар у військового за продовження лікування
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На Львівщині правоохоронці повідомили про підозру 37-річному посадовцю одного із військово-медичних клінічних центрів (клінічного госпіталю) за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди, передає Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний вимагав гроші від пацієнта-військового за можливість подальшого лікування у стаціонарі. Таку «послугу» оцінив у 15 000 гривень – по одній тисячі за день перебування у медзакладі.

«Крім цього, після кількох етапів лікування «за окрему плату» він мав забезпечити видачу медичних довідок про стан здоров’я, які б слугували підставою для звільнення зі служби у армії», - заявили у ОГП.

Після отримання обумовленої суми коштів медичного посадовця затримали. Наразі йому обрано запобіжний захід. Встановлюється повне коло причетних до злочину осіб.

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ОГП

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