У Грузії блискавка двічі влучила у літак — що відомо

Літак авіакомпанії Wizz Air повернувся в аеропорт після влучання блискавки.

У Грузії блискавка двічі влучила у літак Wizz Air. Про це повідомляє News Georgia.

Вказується, що літак авіакомпанії Wizz Air, який здійснював рейс із грузинського міста Кутаїсі до чеської столиці Праги, повернувся в аеропорт після влучання блискавки.

Грузинські ЗМІ повідомили, що 26 жовтня блискавка двічі влучила у літак невдовзі після набору висоти. За словами очевидців, вони почули гучний шум за бортом.

Бортпровідники заявили про пошкодження системи блискавкозахисту, а також прозвітували про повернення літака до летовища в Кутаїсі.

Наразі ні адміністрація аеропорту, ні компанія Wizz Air цю інформацію не прокоментували. Також невідомо, чи є постраждалі внаслідок інциденту.

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