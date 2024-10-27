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У Грузії блискавка двічі влучила у літак — що відомо

14:50, 27 жовтня 2024
Літак авіакомпанії Wizz Air повернувся в аеропорт після влучання блискавки.
У Грузії блискавка двічі влучила у літак — що відомо
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У Грузії блискавка двічі влучила у літак Wizz Air. Про це повідомляє News Georgia.

Вказується, що літак авіакомпанії Wizz Air, який здійснював рейс із грузинського міста Кутаїсі до чеської столиці Праги, повернувся в аеропорт після влучання блискавки.

Грузинські ЗМІ повідомили, що 26 жовтня блискавка двічі влучила у літак невдовзі після набору висоти. За словами очевидців, вони почули гучний шум за бортом.

Бортпровідники заявили про пошкодження системи блискавкозахисту, а також прозвітували про повернення літака до летовища в Кутаїсі.

Наразі ні адміністрація аеропорту, ні компанія Wizz Air цю інформацію не прокоментували. Також невідомо, чи є постраждалі внаслідок інциденту.

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Грузія аеропорт

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