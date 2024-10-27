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У Запорізькій області сталася пожежа у притулку для собак, частина тварин згоріла заживо

13:56, 27 жовтня 2024
Керівниця притулку під час пожежі намагалася рятувати тварин та отримала опіки рук.
У Запорізькій області сталася пожежа у притулку для собак, частина тварин згоріла заживо
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В селі Новослобідка Запорізької області сталася пожежа у притулку для собак.

Як повідомила пресслужба місцевої поліції, в результаті займання вольєрів у приватному прихистку загинули вісім собак, люди не постраждали.

«Після локалізації горіння криміналісти поліції разом зі співробітниками ДСНС провели ретельне обстеження місця події та встановили осередок займання. Попередньо встановлена причина ситуації - порушення правил експлуатації приладів опалювання», - заявили у поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Найсуворіша санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років. Слідчі дії тривають.

За даними спільноти UAnimals, керівниця притулку Олена Джима стверджує, що згоріли 12 тварин. Вона намагалася рятувати тварин та отримала опіки рук та потрапила у лікарню.

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Національна поліція ДСНС

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