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Штучний інтелект допомагатиме ЗМІ у розслідуваннях — OpenAI та Microsoft виділять $10 мільйонів

18:41, 27 жовтня 2024
OpenAI та Microsoft виділять $10 мільйонів кільком американським ЗМІ на використання штучного інтелекту.
Штучний інтелект допомагатиме ЗМІ у розслідуваннях — OpenAI та Microsoft виділять $10 мільйонів
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Техногіганти OpenAI та Microsoft виділяють $10 мільйонів кільком американським засобам масової інформації на використання штучного інтелекту. Про це повідомляє OpenAI.

Так, у першому раунді фінансування гранти отримають видання Chicago Public Media, Newsday, The Minnesota Star Tribune, The Philadelphia Inquirer та The Seattle Tims.

Компанії заявляють, що кошти підуть на наймання дворічного стипендіата з ШІ для «реалізації проєктів спрямованих на підвищення стійкості бізнесу та впровадження технологій ШІ в їхніх організаціях» з OpenAI та Microsoft Azure.

«Хоча ніщо не замінить центральну роль репортерів, ми вважаємо, що штучний інтелект може допомогти у дослідженні, розслідуванні, розповсюдженні та монетизації важливих журналістських матеріалів. Ми глибоко інвестуємо в підтримку невеликих незалежних видавців через такі ініціативи, як The Lenfest Institute AI Collaborative and Fellowship, забезпечуючи їм доступ до тих самих передових інструментів і можливостей, що й великим організаціям», – сказав керівник відділу інтелектуальної власності та контенту OpenAI Том Рубін.

Вказується, що ці видання використовуватимуть штучний інтелект для транскрипції, підсумовування, перекладу та розширення пропонованого вмісту.

Також штучний інтелект використовуватимуть для аналізу, допомоги з маркетингом та продажами, а також з розширенням читацької бази. Згодом гранти отримають ще три видання.

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ЗМІ OpenAI штучний інтелект технології

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