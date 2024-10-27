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Искусственный интеллект поможет СМИ в расследованиях — OpenAI и Microsoft выделят $10 миллионов

18:41, 27 октября 2024
OpenAI и Microsoft выделят $10 миллионов нескольким американским СМИ на использование искусственного интеллекта.
Искусственный интеллект поможет СМИ в расследованиях — OpenAI и Microsoft выделят $10 миллионов
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Техногиганты OpenAI и Microsoft выделяют $10 миллионов нескольким американским средствам массовой информации на использование искусственного интеллекта. Об этом сообщает OpenAI.

Так, в первом раунде финансирования гранты получат издания Chicago Public Media, Newsday, The Minnesota Star Tribune, The Philadelphia Inquirer и The Seattle Tims.

Компании заявляют, что средства пойдут на наем двухлетнего стипендиата из ИИ для реализации проектов, направленных на повышение устойчивости бизнеса и внедрения технологий ИИ в их организациях с OpenAI и Microsoft Azure.

Хотя ничто не заменит центральную роль репортеров, мы считаем, что искусственный интеллект может помочь в исследовании, расследовании, распространении и монетизации важных журналистских материалов. Мы глубоко инвестируем в поддержку небольших независимых издателей через такие инициативы, как The Lenfest Institute AI Collaborative and Fellowship, обеспечивая им доступ к тем же передовым инструментам и возможностям, что и крупным организациям», – сказал руководитель отдела интеллектуальной собственности и контента OpenAI Том Рубин.

Указывается, что эти издания используют искусственный интеллект для транскрипции, суммирования, перевода и расширения предлагаемого содержимого.

Также искусственный интеллект будет использоваться для анализа, помощи с маркетингом и продажами, а также с расширением читательской базы. Впоследствии гранты получат еще три издания.

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СМИ OpenAI искусственный интеллект технологии

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