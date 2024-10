Искусственный интеллект поможет СМИ в расследованиях — OpenAI и Microsoft выделят $10 миллионов

OpenAI и Microsoft выделят $10 миллионов нескольким американским СМИ на использование искусственного интеллекта.

Техногиганты OpenAI и Microsoft выделяют $10 миллионов нескольким американским средствам массовой информации на использование искусственного интеллекта. Об этом сообщает OpenAI.

Так, в первом раунде финансирования гранты получат издания Chicago Public Media, Newsday, The Minnesota Star Tribune, The Philadelphia Inquirer и The Seattle Tims.

Компании заявляют, что средства пойдут на наем двухлетнего стипендиата из ИИ для реализации проектов, направленных на повышение устойчивости бизнеса и внедрения технологий ИИ в их организациях с OpenAI и Microsoft Azure.

Хотя ничто не заменит центральную роль репортеров, мы считаем, что искусственный интеллект может помочь в исследовании, расследовании, распространении и монетизации важных журналистских материалов. Мы глубоко инвестируем в поддержку небольших независимых издателей через такие инициативы, как The Lenfest Institute AI Collaborative and Fellowship, обеспечивая им доступ к тем же передовым инструментам и возможностям, что и крупным организациям», – сказал руководитель отдела интеллектуальной собственности и контента OpenAI Том Рубин.

Указывается, что эти издания используют искусственный интеллект для транскрипции, суммирования, перевода и расширения предлагаемого содержимого.

Также искусственный интеллект будет использоваться для анализа, помощи с маркетингом и продажами, а также с расширением читательской базы. Впоследствии гранты получат еще три издания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.