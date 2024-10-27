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В Запорожской области произошел пожар в приюте для собак, часть животных сгорела заживо

13:56, 27 октября 2024
Руководитель приюта во время пожара пыталась спасать животных и получила ожоги рук.
В Запорожской области произошел пожар в приюте для собак, часть животных сгорела заживо
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В селе Новослободка Запорожской области произошел пожар в приюте для собак.

Как сообщила пресс-служба местной полиции, в результате возгорания вольеров в частном приюте погибли восемь собак, люди не пострадали.

«После локализации горения криминалисты полиции вместе с сотрудниками ГСЧС провели тщательное обследование места происшествия и установили очаг возгорания. Предварительно установленная причина ситуации – нарушение правил эксплуатации приборов отопления», – заявили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Самая строгая санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до трех лет. Следственные действия продолжаются.

По данным сообщества UAnimals, руководительница убежища Елена Джима утверждает, что сгорели 12 животных. Она пыталась спасать животных и получила ожоги рук и попала в больницу.

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Национальная полиция ГСЧС

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