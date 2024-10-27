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В Грузии молния дважды попала в самолет — что известно

14:50, 27 октября 2024
Самолет авиакомпании Wizz Air вернулся в аэропорт после попадания молнии.
В Грузии молния дважды попала в самолет — что известно
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В Грузии молния дважды попала в самолет Wizz Air. Об этом сообщает News Georgia.

Указывается, что самолет авиакомпании Wizz Air, совершавший рейс из грузинского города Кутаиси в чешскую столицу Праги, вернулся в аэропорт после попадания молнии.

Грузинские СМИ сообщили, что 26 октября молния дважды попала в самолет вскоре после набора высоты. По словам очевидцев, они услышали шум за бортом.

Бортпроводники заявили о повреждении системы молниезащиты, а также отчитались о возвращении самолета в аэродром в Кутаисе.

Ни администрация аэропорта, ни компания Wizz Air эту информацию не прокомментировали. Также неизвестно, есть ли пострадавшие в результате инцидента.

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Грузия аэропорт

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