В США суд разрешил судьям и персоналу использовать ИИ в свое работе, но есть ряд ограничений

Верховный суд Делавэра установил правила использования ИИ для судей и персонала.

Фото: licdn.com

Верховный суд Делавэра заявил, что судьи и другие судебные должностные лица штата могут использовать искусственный интеллект в своей работе, но есть ограничения на то, когда и как они могут использовать эту технологию, пишет Reuters.

В соответствии с временной политикой, судебные должностные лица и сотрудники суда должны «соблюдать осторожность», если они используют генеративные инструменты ИИ, и нести ответственность за точность своего рабочего продукта. Любые продукты ИИ, которые они используют для выполнения служебных обязанностей, должны быть одобрены административным подразделением суда.

В политике говорится, что перед использованием инструментов пользователи должны пройти обучение и не могут «делегировать свою функцию принятия решений» генеративному ИИ.

«Мы считаем, что эта временная политика предоставляет нашим судьям и сотрудникам необходимые и надлежащие меры предосторожности», — заявила судья Верховного суда штата Делавэр Карен Валихура.

Валихура является сопредседателем Комиссии по праву и технологиям Делавэра, судебной ветви, сосредоточенной на решении вопросов развития технологий. В заявлении суда говорится, что новая политика будет краткосрочной ввиду быстро развивающейся природы технологии генеративного искусственного интеллекта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.