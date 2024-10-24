Виталий Ким объяснил, почему взял на поруки Ирину Кормышкину, которая подозревается в незаконном обогащении

Виталий Ким заявил, что знает Ирину Кормышкину около 20 лет, и она не скрывается от следствия.

Как известно, народную депутатку от фракции «Слуга Народа» Ирину Кормышкину отпустили на поруки. Поручителями стали нардеп Давид Арахамия и глава Николаевской ОВД Виталий Ким.

Позже Виталий Ким объяснил, почему решил взять на поруки Ирину Кормышкину. Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

«Потому что есть презумпция невиновности, во-первых. Во-вторых – я ее знаю лет 20, еще когда она работала в бизнесе по страхованию. Она пошла получать это подозрение, она не скрывается от следствия», – сказал он.

По словам чиновника, следствие на самом деле разберется, кто виноват.

«Я просто знаю, что это (поручительство, — ред) позволит ей дальше работать, и то, что она не будет уклоняться от правоохранительных органов, и она сейчас полноценно сотрудничает. Я считаю, что именно потому, что она сотрудничает полностью со следствием и предоставляет полностью все документы, это и дало суду возможность освободить ее на поруки. Она добропорядочно ведет себя по следствию», – добавил Виталий Ким.

Как ранее писала « Судебно-юридическая газета», НАБУ и САП 17 октября сообщили о подозрении в незаконном обогащении действующему народному депутату Украины.

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