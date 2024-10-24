Віталій Кім пояснив, чому взяв на поруки Ірину Кормишкіну, яку підозрюють у незаконному збагаченні

Віталій Кім заявив, що знає Ірину Кормишкіну близько 20 років і вона не переховується від слідства.

Як відомо, народну депутатку від фракції «Слуга Народу» Ірину Кормишкіну відпустили на поруки. Поручителями стали нардеп Давид Арахамія та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Згодом Віталій Кім пояснив, чому вирішив взяти на поруки Ірину Кормишкіну. Про це він розповів в ефірі національного телемарафону.

«Тому що є презумпція невинуватості, по-перше. По-друге – я її знаю років 20, ще коли вона працювала в бізнесі зі страхування. Вона пішла отримувати цю підозру, вона не переховується від слідства», - сказав він.

За словами посадовця, слідство розбереться насправді, хто винний.

«Я просто знаю, що це (порука, — ред) дозволить їй далі працювати, і те, що вона не буде ухилятись від правоохоронних органів, і вона зараз повноцінно співпрацює. Я вважаю, що саме через те, що вона співпрацює повністю зі слідством і надає повністю всі документи, являється, це і дало суду змогу звільнити її на поруки. Вона добропорядно веде себе по слідству», – додав Віталій Кім.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», НАБУ і САП 17 жовтня повідомили про підозру у незаконному збагаченні чинній народній депутатці України.

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