У Пермі дві жінки підпалили офіс «Єдиної росії» – відео

У російському Пермі згоріло 40 квадратних метрів офісу «Єдиної росії».

У Пермі дві жінки підпалили регіональний офіс партії «Єдина росія» в ніч на 24 жовтня.

Як пишуть російські Телеграм-канали, жінки потрапили на камери відеоспостереження, тримаючи в руках сім пляшок із запальною сумішшю, що відповідало кількості вікон в офісі. Вони розбили вікна та кинули всередину два «коктейлі Молотова». Одна з палійок загорілася, але її встигла загасити інша. Жінки знімали свій вчинок на відео.

Наразі особи підозрюваних не встановлені, їх не затримано. Представник пермської «Єдиної росії» В'ячеслав Григор'єв повідомив, що того ж дня з офісу партії відправляли гуманітарний вантаж вагою три тонни на підтримку війни в Україні. У партії вважають, що підпал є актом помсти за підтримку військових дій.

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