Очільник Пентагону Ллойд Остін спрогнозував, чим завершиться війна в Україні

Він переконаний, що війна завершиться переговорами.

Міністр оборони США Ллойд Остін висловив думку, що війна в Україні завершиться переговорами. При цьому необхідність продовження підтримки України залишається. Про це повідомляє видання Fakty та пресслужба Пентагону.

«Нам необхідно знизити напруженість на Близькому Сході і знайти спосіб домогтися перехідного періоду в Україні. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, як ми вже говорили, і вони самі визначать, коли настане час сісти за стіл переговорів. Але, я вже говорив це раніше, цей конфлікт у якийсь момент закінчиться переговорами», - заявив він.

Під час зустрічі з Папою Римським обговорювали питання глобальної безпеки, а також важливість мирних ініціатив у зонах конфліктів, включно з Близьким Сходом і Україною.

Ллойд Остін висловив подяку Ватикану за його гуманітарні зусилля і наголосив на важливості подальшої співпраці для полегшення страждань постраждалих від воєн.

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