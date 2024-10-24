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Глава Пентагона Ллойд Остин спрогнозировал, чем завершится война в Украине

10:53, 24 октября 2024
Он уверен, что война завершится переговорами.
Глава Пентагона Ллойд Остин спрогнозировал, чем завершится война в Украине
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Министр обороны США Ллойд Остин выразил мнение, что война в Украине завершится переговорами. При этом необходимость продления поддержки Украины остается. Об этом сообщает издание Fakty и пресс-служба Пентагона.

«Нам необходимо снизить напряженность на Ближнем Востоке и найти способ добиться переходного периода в Украине. Мы будем продолжать поддерживать Украину, как мы уже говорили, и они сами определят, когда придет время сесть за стол переговоров. Но я уже говорил это раньше, этот конфликт в какой-то момент закончится переговорами», - заявил он.

В ходе встречи с Папой Римским обсуждались вопросы глобальной безопасности, а также важность мирных инициатив в зонах конфликтов, включая Ближний Восток и Украину.

Ллойд Остин выразил благодарность Ватикану за его гуманитарные усилия и отметил важность дальнейшего сотрудничества для облегчения страданий пострадавших от войн.

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США Украина война

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